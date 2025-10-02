В Саратове проверяют мужчину, напавшего на ученика школы, и его семью

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Полиция проверяет мужчину, напавшего на ученика школы в Саратове, а также его семью на предмет законности приобретения гражданства РФ, сообщили в миграционной службе МВД РФ.
"Одновременно с выяснением всех обстоятельств происшествия в рамках возбужденного следственными органами уголовного дела, ГУМВД России по Саратовской области начата проверка фигуранта и членов его семьи на предмет законности приобретения гражданства Российской Федерации. Ситуация взята на контроль в миграционной службе МВД России", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, 1 октября 51-летний подозреваемый, находясь в школе в Саратове, при учащихся и преподавателях, грубо нарушая общественный порядок, напал на 13-летнего ученика, причинив физическую боль. Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
В прокуратуре региона сообщали, что, предварительно, между двумя учащимися школы произошел конфликт, о котором ребенок сообщил отцу. После этого родитель пришел в класс, где угрожал оппоненту сына, а также нанес ему телесные повреждения.
