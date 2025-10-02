В Саратове проверяют мужчину, напавшего на ученика школы, и его семью

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Полиция проверяет мужчину, напавшего на ученика школы в Саратове, а также его семью на предмет законности приобретения гражданства РФ, сообщили в миграционной службе МВД РФ.

В прокуратуре региона сообщали, что, предварительно, между двумя учащимися школы произошел конфликт, о котором ребенок сообщил отцу. После этого родитель пришел в класс, где угрожал оппоненту сына, а также нанес ему телесные повреждения.