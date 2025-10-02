Рейтинг@Mail.ru
В Саратове проверяют мужчину, напавшего на ученика школы, и его семью - РИА Новости, 02.10.2025
15:55 02.10.2025
В Саратове проверяют мужчину, напавшего на ученика школы, и его семью
В Саратове проверяют мужчину, напавшего на ученика школы, и его семью - РИА Новости, 02.10.2025
В Саратове проверяют мужчину, напавшего на ученика школы, и его семью
Полиция проверяет мужчину, напавшего на ученика школы в Саратове, а также его семью на предмет законности приобретения гражданства РФ, сообщили в миграционной... РИА Новости, 02.10.2025
происшествия
россия
саратов
саратовская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
саратов
саратовская область
происшествия, россия, саратов, саратовская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Саратов, Саратовская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Саратове проверяют мужчину, напавшего на ученика школы, и его семью

В Саратове проверят законность получения гражданства РФ напавшим на школьника

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Полиция проверяет мужчину, напавшего на ученика школы в Саратове, а также его семью на предмет законности приобретения гражданства РФ, сообщили в миграционной службе МВД РФ.
"Одновременно с выяснением всех обстоятельств происшествия в рамках возбужденного следственными органами уголовного дела, ГУМВД России по Саратовской области начата проверка фигуранта и членов его семьи на предмет законности приобретения гражданства Российской Федерации. Ситуация взята на контроль в миграционной службе МВД России", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, 1 октября 51-летний подозреваемый, находясь в школе в Саратове, при учащихся и преподавателях, грубо нарушая общественный порядок, напал на 13-летнего ученика, причинив физическую боль. Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
В прокуратуре региона сообщали, что, предварительно, между двумя учащимися школы произошел конфликт, о котором ребенок сообщил отцу. После этого родитель пришел в класс, где угрожал оппоненту сына, а также нанес ему телесные повреждения.
На месте нападения на учительницу в немецком колледже города Эссен. 5 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
СМИ раскрыли личность напавшего на учительницу в ФРГ школьника
5 сентября, 14:22
 
