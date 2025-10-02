Рейтинг@Mail.ru
Мурашко рассказал об излечиваемости онкологических заболеваний у детей - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:29 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/rossiya-2045927813.html
Мурашко рассказал об излечиваемости онкологических заболеваний у детей
Мурашко рассказал об излечиваемости онкологических заболеваний у детей - РИА Новости, 02.10.2025
Мурашко рассказал об излечиваемости онкологических заболеваний у детей
Показатель излечиваемости онкологических заболеваний у детей в России превысил 83%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T17:29:00+03:00
2025-10-02T17:29:00+03:00
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593519784_0:80:2276:1360_1920x0_80_0_0_da120cb736304fe0a9ec2571544baf14.jpg
https://ria.ru/20250919/ssha-2043035151.html
https://ria.ru/20250930/onkologiya-2045286680.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593519784_229:0:2276:1535_1920x0_80_0_0_bb78c40fe553163026c60a6688a32e7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, михаил мурашко
Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко
Мурашко рассказал об излечиваемости онкологических заболеваний у детей

Мурашко: излечиваемость онкологических заболеваний у детей превысила 83%

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМихаил Мурашко
Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Михаил Мурашко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Показатель излечиваемости онкологических заболеваний у детей в России превысил 83%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"В целом, если посмотреть, излечиваемость по онкологическим заболеваниям у детей перешагнула цифру в 83%. Это очень высокие показатели в мире", - сказал Мурашко журналистам в рамках II Российского конгресса "Актуальные вопросы онкологии и хирургии в педиатрии".
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на церемонии представления коллективу министерства - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Мурашко оценил показатель младенческой смертности в России
19 сентября, 17:25
В четверг Мурашко посетил НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Минздрава России и выступил с докладом на II Российском конгрессе "Актуальные вопросы онкологии и хирургии в педиатрии".
Второй Российский конгресс "Актуальные вопросы онкологии и хирургии в педиатрии" с международным участием проходит 2–4 октября в НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Минздрава России.
В мероприятии принимают участие около 100 российских и зарубежных спикеров и 700 специалистов. Они представят доклады и обсудят новейшие методы в области детской онкологии, хирургии, анестезиологии, лучевой терапии, а также вопросы реабилитации. В программу также включены практические мастер-классы для врачей и конкурс для молодых ученых.
Операционный зал - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
ФОМС ежегодно будет выделять на лечение онкобольных 140 миллиардов рублей
30 сентября, 07:39
 
Здоровье - ОбществоРоссияМихаил Мурашко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала