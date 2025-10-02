Мурашко рассказал об излечиваемости онкологических заболеваний у детей

Второй Российский конгресс "Актуальные вопросы онкологии и хирургии в педиатрии" с международным участием проходит 2–4 октября в НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Минздрава России.

В мероприятии принимают участие около 100 российских и зарубежных спикеров и 700 специалистов. Они представят доклады и обсудят новейшие методы в области детской онкологии, хирургии, анестезиологии, лучевой терапии, а также вопросы реабилитации. В программу также включены практические мастер-классы для врачей и конкурс для молодых ученых.