Мурашко рассказал об излечиваемости онкологических заболеваний у детей
Мурашко рассказал об излечиваемости онкологических заболеваний у детей - РИА Новости, 02.10.2025
Мурашко рассказал об излечиваемости онкологических заболеваний у детей
Показатель излечиваемости онкологических заболеваний у детей в России превысил 83%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Показатель излечиваемости онкологических заболеваний у детей в России превысил 83%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"В целом, если посмотреть, излечиваемость по онкологическим заболеваниям у детей перешагнула цифру в 83%. Это очень высокие показатели в мире", - сказал Мурашко
журналистам в рамках II Российского конгресса "Актуальные вопросы онкологии и хирургии в педиатрии".
В четверг Мурашко посетил НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Минздрава России
и выступил с докладом на II Российском конгрессе "Актуальные вопросы онкологии и хирургии в педиатрии".
Второй Российский конгресс "Актуальные вопросы онкологии и хирургии в педиатрии" с международным участием проходит 2–4 октября в НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Минздрава России.
В мероприятии принимают участие около 100 российских и зарубежных спикеров и 700 специалистов. Они представят доклады и обсудят новейшие методы в области детской онкологии, хирургии, анестезиологии, лучевой терапии, а также вопросы реабилитации. В программу также включены практические мастер-классы для врачей и конкурс для молодых ученых.