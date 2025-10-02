Россия готова зафиксировать статус-кво по СНВ, заявил Путин

СОЧИ, 2 окт — РИА Новости. Россия готова зафиксировать на год статус-кво для договора о СНВ, заявил президент Владимир Путин
"Если хотят на год как бы зафиксировать статус-кво, мы готовы, мы хотим. Не хотят — ну не надо", — сказал он на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Ранее Путин объявил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он указал, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" — объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
