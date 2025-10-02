Рейтинг@Mail.ru
Россия готова зафиксировать статус-кво по СНВ, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:23 02.10.2025 (обновлено: 23:04 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/rossija-2046048873.html
Россия готова зафиксировать статус-кво по СНВ, заявил Путин
Россия готова зафиксировать статус-кво по СНВ, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Россия готова зафиксировать статус-кво по СНВ, заявил Путин
Россия готова зафиксировать на год статус-кво для договора о СНВ, заявил президент Владимир Путин РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T22:23:00+03:00
2025-10-02T23:04:00+03:00
в мире
россия
сша
великий новгород
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045994406_172:0:3075:1633_1920x0_80_0_0_c78cf638bc360174203f7cca1f673ddc.jpg
https://ria.ru/20250923/dsnv-2043728865.html
россия
сша
великий новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045994406_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_f4453e31248eed6279db4ad05b3e847d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, великий новгород, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, Россия, США, Великий Новгород, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Россия готова зафиксировать статус-кво по СНВ, заявил Путин

Путин: Россия готова зафиксировать на год статус-кво по СНВ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 2 окт — РИА Новости. Россия готова зафиксировать на год статус-кво для договора о СНВ, заявил президент Владимир Путин
"Если хотят на год как бы зафиксировать статус-кво, мы готовы, мы хотим. Не хотят — ну не надо", — сказал он на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Ранее Путин объявил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он указал, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" — объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
В Кремле прокомментировали позицию США по ДСНВ
23 сентября, 13:07
 
В миреРоссияСШАВеликий НовгородВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала