Россия могла бы покупать у Индии больше лекарств, заявил Путин
Россия могла бы покупать у Индии больше лекарств, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Россия могла бы покупать у Индии больше лекарств, заявил Путин
Россия могла бы покупать у Индии большее количество продуктов сельского хозяйства и лекарств, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного...
экономика
россия
индия
владимир путин
выступление путина на "валдае" — 2025
россия
индия
Россия могла бы покупать у Индии больше лекарств, заявил Путин
Путин: Россия может покупать у Индии больше медицинских препаратов и лекарств