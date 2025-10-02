Рейтинг@Mail.ru
Россия могла бы покупать у Индии больше лекарств, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
21:50 02.10.2025
Россия могла бы покупать у Индии больше лекарств, заявил Путин
Россия могла бы покупать у Индии большее количество продуктов сельского хозяйства и лекарств, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного... РИА Новости, 02.10.2025
Россия могла бы покупать у Индии больше лекарств, заявил Путин

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Россия могла бы покупать у Индии большее количество продуктов сельского хозяйства и лекарств, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Можно и большее количество продуктов сельского хозяйства покупать в Индии, и медицинских препаратов, лекарств. С нашей стороны тоже определенные шаги предпринять", - сказал он.
Заголовок открываемого материала