Россия и Индия согласовывают свои позиции, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
21:33 02.10.2025
Россия и Индия согласовывают свои позиции, заявил Путин
Россия и Индия согласовывают свои позиции, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Россия и Индия согласовывают свои позиции, заявил Путин
Россия и Индия согласовывают свои позиции на международной арене, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T21:33:00+03:00
2025-10-02T21:33:00+03:00
в мире
россия
индия
великий новгород
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
в мире, россия, индия, великий новгород, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, Россия, Индия, Великий Новгород, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Россия и Индия согласовывают свои позиции, заявил Путин

Путин: Россия и Индия согласовывают свои позиции на международной арене

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Россия и Индия согласовывают свои позиции на международной арене, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается политических отношений, наших контактов на международной арене, то мы практически всегда согласовываем наши действия, обязательно слышим и имеем в виду позицию наших стран по тем или другим ключевым вопросам", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
В миреРоссияИндияВеликий НовгородВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
