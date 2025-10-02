https://ria.ru/20251002/rossija-2046027962.html
Путин рассказал о работе МИД России и Индии
Путин рассказал о работе МИД России и Индии
Министерства иностранных дел РФ и Индии очень плотно работают между собой, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
