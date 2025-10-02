Путин: люди приезжают в Россию, исходя из ценностных соображений

"Этот поток идет. Действительно, не по политическим, а ценностным соображениям. Люди приезжают, особенно из европейских стран побольше, потому что там вот этот гендерный терроризм в отношении детей очень многих не устраивает. Люди ищут такие тихие гавани - и приезжают к нам. Дай бог, мы будем всячески их поддерживать, насколько это возможно", - сказал он на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".