Путин: люди приезжают в Россию, исходя из ценностных соображений

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Из европейских стран люди приезжают в Россию, исходя из ценностных соображений, в РФ их будут всячески поддерживать, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Этот поток идет. Действительно, не по политическим, а ценностным соображениям. Люди приезжают, особенно из европейских стран побольше, потому что там вот этот гендерный терроризм в отношении детей очень многих не устраивает. Люди ищут такие тихие гавани - и приезжают к нам. Дай бог, мы будем всячески их поддерживать, насколько это возможно", - сказал он на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Путин призвал вернуть в международную повестку традиционные ценности
1 сентября, 12:14