Рейтинг@Mail.ru
Европейцы не понимают, чем якобы страшна Россия, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:03 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/rossija-2045966543.html
Европейцы не понимают, чем якобы страшна Россия, заявил Путин
Европейцы не понимают, чем якобы страшна Россия, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Европейцы не понимают, чем якобы страшна Россия, заявил Путин
Большинство людей в Европе не поймут, что такого "страшного" в России, что они должны противостоять ей в ущерб собственным интересам, заявил президент РФ... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T19:03:00+03:00
2025-10-02T19:03:00+03:00
в мире
россия
европа
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045954617_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_a8a8c54beaa1966ccb4082cfae994ec6.jpg
https://ria.ru/20251002/putin-2045965480.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045954617_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_96f3031a14b7c5d24634cfead8a6dfae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, Россия, Европа, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Европейцы не понимают, чем якобы страшна Россия, заявил Путин

Путин: большинство европейцев не понимают, чем якобы страшна Россия

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Большинство людей в Европе не поймут, что такого "страшного" в России, что они должны противостоять ей в ущерб собственным интересам, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Большинство людей в Европе не могут взять в толк, чем же им так страшна Россия, что для противостояния ей им нужно всё туже и туже затягивать пояса и забыть о собственных интересах, просто сдать их, вести политику явно себе в ущерб", - сказал глава государства.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Безопасность не может быть обеспечена за счет других стран, заявил Путин
Вчера, 19:01
 
В миреРоссияЕвропаВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала