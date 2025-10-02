https://ria.ru/20251002/resursy-2045965842.html
Глупо растрачивать ресурсы на придуманные конфликты, заявил Путин
Глупо растрачивать ресурсы на придуманные конфликты, заявил Путин
В мире достаточно проблем, глупо растрачивать ресурсы на придуманные конфликты, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
Глупо растрачивать ресурсы на придуманные конфликты, заявил Путин
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. В мире достаточно проблем, глупо растрачивать ресурсы на придуманные конфликты, заявил президент России Владимир Путин.
"Объективных проблем, связанных с факторами природного, техногенного, социального характера в мире так много, что расходовать силы и энергию на искусственные, зачастую придуманные противоречия, непозволительно, расточительно и просто глупо", - сказал он на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде
, недалеко от озера Валдай
.