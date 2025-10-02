Проект Югры по реабилитации бойцов стал лучшим на "Времени героев"

"Команда Югры завоевала наибольшее количество баллов по итогам защиты проектов региональных стажировок федеральной программы "Время героев". ... Командой Югры, одержавшей победу, была подготовлена программа мероприятий по адаптации и комплексному сопровождению ветеранов специальной военной операции. Впереди большая работа по реализации предложенных инициатив", - отметил Кухарук в своем Telegram-канале.

"Этот проект для нас особенный – мы пропустили его через себя, потому что он был создан для нас и для наших товарищей, которые сейчас сражаются за Родину. Наша ключевая мотивация – повышение уровня комфорта граждан и предоставление ветеранам СВО всех необходимых механизмов помощи для возвращения к мирной жизни", – цитирует слова участника программы Николая Орлова Telegram-канал правительства округа.