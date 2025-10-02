Рейтинг@Mail.ru
Проект Югры по реабилитации бойцов стал лучшим на "Времени героев" - РИА Новости, 02.10.2025
13:40 02.10.2025 (обновлено: 13:47 02.10.2025)
Проект Югры по реабилитации бойцов стал лучшим на "Времени героев"
Проект Югры по реабилитации бойцов стал лучшим на "Времени героев"
общество, ханты-мансийский автономный округ, руслан кухарук, югра
Общество, Ханты-Мансийский автономный округ, Руслан Кухарук, Югра
Виды Ханты-Мансийска. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 2 окт – РИА Новости. Проект югорской команды по реабилитации ветеранов специальной военной операции признан лучшим среди проектов региональных стажировок федеральной программы "Время героев", сообщил губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук.
"Команда Югры завоевала наибольшее количество баллов по итогам защиты проектов региональных стажировок федеральной программы "Время героев". ... Командой Югры, одержавшей победу, была подготовлена программа мероприятий по адаптации и комплексному сопровождению ветеранов специальной военной операции. Впереди большая работа по реализации предложенных инициатив", - отметил Кухарук в своем Telegram-канале.
Лыжи - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Новая лыжная база появится в Сургутском районе Югры
1 октября, 09:44
В проекте Югры эксперты высоко оценили значимость и проработку идеи, основной которой стали личный опыт и искреннее желание помочь бойцам.
"Этот проект для нас особенный – мы пропустили его через себя, потому что он был создан для нас и для наших товарищей, которые сейчас сражаются за Родину. Наша ключевая мотивация – повышение уровня комфорта граждан и предоставление ветеранам СВО всех необходимых механизмов помощи для возвращения к мирной жизни", – цитирует слова участника программы Николая Орлова Telegram-канал правительства округа.
Инициативы, направленные на развитие регионов и поддержку жителей, участники федеральной образовательной программы "Время героев" представили после пяти месяцев стажировок. Следующим этапом станут доработка проектов и запуск пилотных площадок.
Сургутский район - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Восемь НКО Сургутского района получили 14,8 млн руб на реализацию проектов
24 сентября, 16:32
 
ОбществоХанты-Мансийский автономный округРуслан КухарукЮгра
 
 
