https://ria.ru/20251002/reabilitatsiya-2045838523.html
Проект Югры по реабилитации бойцов стал лучшим на "Времени героев"
Проект Югры по реабилитации бойцов стал лучшим на "Времени героев" - РИА Новости, 02.10.2025
Проект Югры по реабилитации бойцов стал лучшим на "Времени героев"
Проект югорской команды по реабилитации ветеранов специальной военной операции признан лучшим среди проектов региональных стажировок федеральной программы... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T13:40:00+03:00
2025-10-02T13:40:00+03:00
2025-10-02T13:47:00+03:00
общество
ханты-мансийский автономный округ
руслан кухарук
югра
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947479740_0:135:3000:1823_1920x0_80_0_0_89deab6cad5402eb1f5b8be6a1bcd75e.jpg
https://ria.ru/20251001/baza-2045564284.html
https://ria.ru/20250924/nko-2044072243.html
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947479740_196:0:2805:1957_1920x0_80_0_0_6262cf518aae149565eca8fcd4a5e868.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ханты-мансийский автономный округ, руслан кухарук, югра
Общество, Ханты-Мансийский автономный округ, Руслан Кухарук, Югра
Проект Югры по реабилитации бойцов стал лучшим на "Времени героев"
Кухарук: проект Югры по реабилитации ветеранов СВО признан лучшим
ТЮМЕНЬ, 2 окт – РИА Новости. Проект югорской команды по реабилитации ветеранов специальной военной операции признан лучшим среди проектов региональных стажировок федеральной программы "Время героев", сообщил губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук.
"Команда Югры завоевала наибольшее количество баллов по итогам защиты проектов региональных стажировок федеральной программы "Время героев". ... Командой Югры, одержавшей победу, была подготовлена программа мероприятий по адаптации и комплексному сопровождению ветеранов специальной военной операции. Впереди большая работа по реализации предложенных инициатив", - отметил Кухарук в своем Telegram-канале.
В проекте Югры эксперты высоко оценили значимость и проработку идеи, основной которой стали личный опыт и искреннее желание помочь бойцам.
"Этот проект для нас особенный – мы пропустили его через себя, потому что он был создан для нас и для наших товарищей, которые сейчас сражаются за Родину. Наша ключевая мотивация – повышение уровня комфорта граждан и предоставление ветеранам СВО всех необходимых механизмов помощи для возвращения к мирной жизни", – цитирует слова участника программы Николая Орлова Telegram-канал правительства округа.
Инициативы, направленные на развитие регионов и поддержку жителей, участники федеральной образовательной программы "Время героев" представили после пяти месяцев стажировок. Следующим этапом станут доработка проектов и запуск пилотных площадок.