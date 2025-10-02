"Радиостанция Судного дня" передала сообщения перед выступлением Путина

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала два новых сообщения перед выступлением президента РФ Владимира Путина на заседании клуба "Валдай", сообщается в Telegram-канале, который отслеживает ее активность.

Путин в четверг выступит с речью на пленарном заседании клуба "Валдай". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне сообщил, что выступление главы государства ожидается после 16.00 мск.

В эфире радиостанции в четверг в 13.15 мск прозвучало слово "Тюкобек", а в 14.31 мск - "Лесовьюк".