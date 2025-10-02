https://ria.ru/20251002/radiostantsiya-2045900701.html
"Радиостанция Судного дня" передала сообщения перед выступлением Путина
"Радиостанция Судного дня" передала сообщения перед выступлением Путина - РИА Новости, 02.10.2025
"Радиостанция Судного дня" передала сообщения перед выступлением Путина
Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала два новых сообщения перед выступлением президента РФ Владимира Путина на заседании РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T16:05:00+03:00
2025-10-02T16:05:00+03:00
2025-10-02T16:05:00+03:00
россия
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755671542_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_2adb5edd6c4302169d0364c61fb820b8.jpg
https://ria.ru/20251001/putin-2045607059.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755671542_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_ca49e1958c06606f133910fe566a86cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
"Радиостанция Судного дня" передала сообщения перед выступлением Путина
Радиостанция Судного дня передала два новых сообщения перед выступлением Путина
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала два новых сообщения перед выступлением президента РФ Владимира Путина на заседании клуба "Валдай", сообщается в Telegram-канале, который отслеживает ее активность.
Путин
в четверг выступит с речью на пленарном заседании клуба "Валдай". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
накануне сообщил, что выступление главы государства ожидается после 16.00 мск.
В эфире радиостанции в четверг в 13.15 мск прозвучало слово "Тюкобек", а в 14.31 мск - "Лесовьюк".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".