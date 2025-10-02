Рейтинг@Mail.ru
16:05 02.10.2025
"Радиостанция Судного дня" передала сообщения перед выступлением Путина
"Радиостанция Судного дня" передала сообщения перед выступлением Путина
россия
владимир путин
дмитрий песков
россия
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
россия, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала два новых сообщения перед выступлением президента РФ Владимира Путина на заседании клуба "Валдай", сообщается в Telegram-канале, который отслеживает ее активность.
Путин в четверг выступит с речью на пленарном заседании клуба "Валдай". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне сообщил, что выступление главы государства ожидается после 16.00 мск.
В эфире радиостанции в четверг в 13.15 мск прозвучало слово "Тюкобек", а в 14.31 мск - "Лесовьюк".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Песков рассказал об особенностях выступлений Путина на "Валдае"
1 октября, 13:04
 
Россия Владимир Путин Дмитрий Песков
 
 
