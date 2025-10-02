https://ria.ru/20251002/putin-2046049832.html
Путин призвал не допустить коллапса в отношениях России и Запада
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что граждане тех стран, которые нагнетают ситуацию против России, не позволят своим вождям довести дело до... РИА Новости, 02.10.2025
Путин надеется, что в странах, настраиваемых против РФ, не допустят коллапса