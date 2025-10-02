Рейтинг@Mail.ru
Путин пошутил, что зал его возненавидит за долгое выступление - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:13 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/putin-2046045507.html
Путин пошутил, что зал его возненавидит за долгое выступление
Путин пошутил, что зал его возненавидит за долгое выступление - РИА Новости, 02.10.2025
Путин пошутил, что зал его возненавидит за долгое выступление
Президент России Владимир Путин пошутил, что зал его "возненавидит" за долгое выступление на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T22:13:00+03:00
2025-10-02T22:13:00+03:00
россия
владимир путин
выступление путина на "валдае" — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045994406_172:0:3075:1633_1920x0_80_0_0_c78cf638bc360174203f7cca1f673ddc.jpg
https://ria.ru/20251002/putin-2046030356.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045994406_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_f4453e31248eed6279db4ad05b3e847d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, выступление путина на "валдае" — 2025
Россия, Владимир Путин, Выступление Путина на "Валдае" — 2025
Путин пошутил, что зал его возненавидит за долгое выступление

Путин пошутил, что зал его возненавидит за долгое выступление на "Валдае"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил, что зал его "возненавидит" за долгое выступление на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Я думаю, меня зал возненавидит", - прокомментировал он тот факт, что мероприятие длится уже 3,5 часа.
Путин в четверг принимает участие в пленарной сессии XXII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Мировые СМИ следят и транслируют выступление президента России на мероприятии.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Путин пошутил, что больше не будет запускать дроны в Данию - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин пошутил, что больше не будет запускать дроны в Данию
Вчера, 21:30
 
РоссияВладимир ПутинВыступление Путина на "Валдае" — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала