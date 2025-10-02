https://ria.ru/20251002/putin-2046037836.html
Путин прокомментировал ситуацию с задержанием судов
Путин прокомментировал ситуацию с задержанием судов - РИА Новости, 02.10.2025
Путин прокомментировал ситуацию с задержанием судов
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с задержанием судов, отметив, что уровень риска столкновений серьезно увеличится. РИА Новости, 02.10.2025
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с задержанием судов, отметив, что уровень риска столкновений серьезно увеличится. "Что касается захвата судов каких-то, но что ж хорошего, это пиратство. Что с пиратами делают? Уничтожают. Ну а как с пиратами поступают? Это не значит, что на завтра будет развернётся война по всему мировому океану, но уровень риска столкновений, конечно, резко, серьёзно увеличится", - сказал глава государства на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
