https://ria.ru/20251002/putin-2046037836.html

Путин прокомментировал ситуацию с задержанием судов

Путин прокомментировал ситуацию с задержанием судов - РИА Новости, 02.10.2025

Путин прокомментировал ситуацию с задержанием судов

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с задержанием судов, отметив, что уровень риска столкновений серьезно увеличится. РИА Новости, 02.10.2025

2025-10-02T21:53:00+03:00

2025-10-02T21:53:00+03:00

2025-10-02T21:53:00+03:00

россия

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

выступление путина на "валдае" — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045959210_0:0:3125:1757_1920x0_80_0_0_e506eec965d0d0b57c191e7e99536e25.jpg

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с задержанием судов, отметив, что уровень риска столкновений серьезно увеличится. "Что касается захвата судов каких-то, но что ж хорошего, это пиратство. Что с пиратами делают? Уничтожают. Ну а как с пиратами поступают? Это не значит, что на завтра будет развернётся война по всему мировому океану, но уровень риска столкновений, конечно, резко, серьёзно увеличится", - сказал глава государства на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20251002/putin-2046037523.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", выступление путина на "валдае" — 2025