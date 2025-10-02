Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал убийство активиста Кирка отвратительным злодеянием
21:38 02.10.2025
Путин назвал убийство активиста Кирка отвратительным злодеянием
Президент РФ Владимир Путин назвал отвратительным злодеянием убийство активиста Чарли Кирка в США. РИА Новости, 02.10.2025
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал отвратительным злодеянием убийство активиста Чарли Кирка в США.
"Это (убийство Кирка - ред.) отвратительное злодеяние... Действительно отвратительно выглядело, ужасно", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Чарли Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк был христианским общественным деятелем, много проповедовал и устраивал дискуссии на религиозную тему в университетах США, был популярен среди американской консервативной молодежи. Кирк среди прочего выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Гости панихиды по Кирку в США признались в любви к России
22 сентября, 02:50
 
В миреСШАРоссияУкраинаЧарли КиркВладимир ПутинДональд ТрампМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
