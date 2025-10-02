https://ria.ru/20251002/putin-2046033516.html
Путин назвал убийство активиста Кирка отвратительным злодеянием
Путин назвал убийство активиста Кирка отвратительным злодеянием - РИА Новости, 02.10.2025
Путин назвал убийство активиста Кирка отвратительным злодеянием
Президент РФ Владимир Путин назвал отвратительным злодеянием убийство активиста Чарли Кирка в США. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T21:38:00+03:00
2025-10-02T21:38:00+03:00
2025-10-02T21:38:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
чарли кирк
владимир путин
дональд трамп
международный дискуссионный клуб "валдай"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2046027756_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f90ea01473b4a480a8faf2cc2aed4f85.jpg
https://ria.ru/20250922/rossiya-2043424115.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2046027756_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_c4f52a488c5cbb8b21018e9758f74025.jpg
Путин назвал отвратительным злодеянием убийство активиста Чарли Кирка в США
Путин назвал отвратительным злодеянием убийство активиста Чарли Кирка в США.
Президент также выразил соболезнования семье политика
2025-10-02T21:38
true
PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, украина, чарли кирк, владимир путин, дональд трамп, международный дискуссионный клуб "валдай", центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Россия, Украина, Чарли Кирк, Владимир Путин, Дональд Трамп, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Путин назвал убийство активиста Кирка отвратительным злодеянием
Путин назвал убийство активиста Кирка в США отвратительным злодеянием