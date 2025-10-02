Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил оборот торговли России с Индией - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:36 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/putin-2046032545.html
Путин оценил оборот торговли России с Индией
Путин оценил оборот торговли России с Индией - РИА Новости, 02.10.2025
Путин оценил оборот торговли России с Индией
Оборот торговли России с Индией составляет порядка 63 миллиардов долларов, потенциал гораздо больше, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T21:36:00+03:00
2025-10-02T21:36:00+03:00
экономика
индия
россия
белоруссия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045950059_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5a21bba7a8e8727c9043f589c45c7842.jpg
https://ria.ru/20251002/putin-2046007072.html
индия
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045950059_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_80bf0379c9bc790c070f18322b979998.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, индия, россия, белоруссия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
Экономика, Индия, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Путин оценил оборот торговли России с Индией

Путин: Оборот торговли России с Индией составляет порядка $63 млрд

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Оборот торговли России с Индией составляет порядка 63 миллиардов долларов, потенциал гораздо больше, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сколько в Индии - 1,5 миллиарда человек, а в Белоруссии - 10 (миллионов - ред.) У нас с Белоруссией 50 миллиардов долларов оборот, а с Индией - 63 (миллиарда - ред.) Это явно не соответствует нашим потенциальным возможностям", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин прокомментировал возможный отказ Индии от российских энергоносителей
Вчера, 20:32
 
ЭкономикаИндияРоссияБелоруссияВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала