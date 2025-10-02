https://ria.ru/20251002/putin-2046032545.html
Путин оценил оборот торговли России с Индией
Путин оценил оборот торговли России с Индией - РИА Новости, 02.10.2025
Путин оценил оборот торговли России с Индией
Оборот торговли России с Индией составляет порядка 63 миллиардов долларов, потенциал гораздо больше, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
экономика
индия
россия
белоруссия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
