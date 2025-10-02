https://ria.ru/20251002/putin-2046031306.html
Путин высказался о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Путин высказался о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 02.10.2025
Путин высказался о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" назвал глупостью вступление Финляндии и Швеции в НАТО. РИА Новости, 02.10.2025
финляндия
швеция
Путин назвал глупостью вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Путин назвал глупостью вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Путин высказался о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Путин назвал вступление Финляндии и Швеции в НАТО глупостью