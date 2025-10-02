Рейтинг@Mail.ru
Путин высказался о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:32 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/putin-2046031306.html
Путин высказался о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Путин высказался о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 02.10.2025
Путин высказался о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" назвал глупостью вступление Финляндии и Швеции в НАТО. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T21:32:00+03:00
2025-10-02T21:32:00+03:00
в мире
финляндия
швеция
владимир путин
нато
выступление путина на "валдае" — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2046029894_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0797cacaa92d135e47612b3329eee6f8.jpg
https://ria.ru/20250930/rossiya-2045333561.html
финляндия
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин назвал глупостью вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Путин назвал глупостью вступление Финляндии и Швеции в НАТО
2025-10-02T21:32
true
PT0M13S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2046029894_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2b9411b169695025baaa4f24cafb9812.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, швеция, владимир путин, нато, выступление путина на "валдае" — 2025
В мире, Финляндия, Швеция, Владимир Путин, НАТО, Выступление Путина на "Валдае" — 2025
Путин высказался о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Путин назвал вступление Финляндии и Швеции в НАТО глупостью

Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" назвал глупостью вступление Финляндии и Швеции в НАТО.
"Первое в вашем вопросе - это вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Ну это глупость", - сказал российский президент, отвечая на вопрос одного из участников заседания.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Флаги у здания посольства Финляндии в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
В Финляндии выступили с громким заявлением по отношению к России
30 сентября, 12:18
 
В миреФинляндияШвецияВладимир ПутинНАТОВыступление Путина на "Валдае" — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала