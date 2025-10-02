https://ria.ru/20251002/putin-2046029312.html
Путин заявил, что у него со всеми хорошие отношения
Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него со всеми хорошие отношения, в том числе и с президентом Сербии Александром Вучичем. РИА Новости, 02.10.2025
