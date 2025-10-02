Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что у него со всеми хорошие отношения - РИА Новости, 02.10.2025
21:26 02.10.2025
Путин заявил, что у него со всеми хорошие отношения
Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него со всеми хорошие отношения, в том числе и с президентом Сербии Александром Вучичем. РИА Новости, 02.10.2025
россия, сербия, великий новгород, александр вучич, владимир путин, в мире
Россия, Сербия, Великий Новгород, Александр Вучич, Владимир Путин, В мире
Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него со всеми хорошие отношения, в том числе и с президентом Сербии Александром Вучичем.
"У меня со всеми хорошие отношения и с Вучичем тоже", - сказал глава государства на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Россия Сербия Великий Новгород Александр Вучич Владимир Путин В мире
 
 
