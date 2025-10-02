https://ria.ru/20251002/putin-2046027140.html
Путин назвал Моди своим другом
Путин назвал Моди своим другом - РИА Новости, 02.10.2025
Путин назвал Моди своим другом
Президент России Владимир Путин назвал премьер-министра Индии Нарендру Моди своим другом и надежным партнером России. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T21:22:00+03:00
2025-10-02T21:22:00+03:00
2025-10-02T21:22:00+03:00
в мире
россия
индия
владимир путин
нарендра моди
выступление путина на "валдае" — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958358576_0:99:3092:1838_1920x0_80_0_0_4ea2b8f8e7c9f9e59f3d2f04317fd15f.jpg
https://ria.ru/20251002/rossija-2046025124.html
россия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958358576_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_bc5510efd8a2cf2c044861e81ae055cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, индия, владимир путин, нарендра моди, выступление путина на "валдае" — 2025
В мире, Россия, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Выступление Путина на "Валдае" — 2025
Путин назвал Моди своим другом
Путин назвал премьера Индии Моди своим другом и надежным партнером