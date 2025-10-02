Рейтинг@Mail.ru
21:22 02.10.2025
Путин назвал Моди своим другом
Путин назвал Моди своим другом
Президент России Владимир Путин назвал премьер-министра Индии Нарендру Моди своим другом и надежным партнером России. РИА Новости, 02.10.2025
в мире
россия
индия
владимир путин
нарендра моди
выступление путина на "валдае" — 2025
в мире, россия, индия, владимир путин, нарендра моди, выступление путина на "валдае" — 2025
В мире, Россия, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Выступление Путина на "Валдае" — 2025
Путин назвал Моди своим другом

Путин назвал премьера Индии Моди своим другом и надежным партнером

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал премьер-министра Индии Нарендру Моди своим другом и надежным партнером России.
"Жду встречи с моим другом, с нашим надежным партнером премьер-министром Моди", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж
У России с Индией не было межгосударственных трений, заявил Путин
