Путин рассказал о доверительных отношениях России и Индии
Путин рассказал о доверительных отношениях России и Индии - РИА Новости, 02.10.2025
Путин рассказал о доверительных отношениях России и Индии
Отношения между РФ и Индией доверительные, в том числе в сфере безопасности, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
Путин рассказал о доверительных отношениях России и Индии
Путин: у России и Индии доверительные отношения в сфере безопасности