Путин высказался о контактах с Трампом

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о контактах с лидером США Дональдом Трампом, заявил, что добиться баланса интересов сложно, но когда это происходит в ходе дискуссии - это капитальные договоренности, которые могут долго работать.