Путин высказался о контактах с Трампом
Путин высказался о контактах с Трампом - РИА Новости, 02.10.2025
Путин высказался о контактах с Трампом
Президент России Владимир Путин, говоря о контактах с лидером США Дональдом Трампом, заявил, что добиться баланса интересов сложно, но когда это происходит в... РИА Новости, 02.10.2025
Путин высказался о контактах с Трампом
Путин заявил, что с Трампом сложно добиться баланса интересов