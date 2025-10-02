https://ria.ru/20251002/putin-2046020337.html
Запад пытается организовать цветную революцию в Сербии, заявил Путин
Запад пытается организовать цветную революцию в Сербии, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Запад пытается организовать цветную революцию в Сербии, заявил Путин
Спецслужбы РФ подтверждают данные, что Запад пытается организовать цветную революцию в Сербии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
Путин: Запад пытается организовать цветную революцию в Сербии
Спецслужбы России подтверждают данные, что Запад пытается организовать цветную революцию в Сербии, сообщил Путин
Запад пытается организовать цветную революцию в Сербии, заявил Путин
Путин: спецслужбы подтверждают, что Запад пытается устроить революцию в Сербии