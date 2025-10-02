Рейтинг@Mail.ru
Трамп не перебивал во время переговоров на Аляске, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:01 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/putin-2046019204.html
Трамп не перебивал во время переговоров на Аляске, заявил Путин
Трамп не перебивал во время переговоров на Аляске, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Трамп не перебивал во время переговоров на Аляске, заявил Путин
Президент США Дональд Трамп внимательно слушал и не перебивал во время переговоров, которые прошли на Аляске, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T21:01:00+03:00
2025-10-02T21:01:00+03:00
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
выступление путина на "валдае" — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036014994_0:351:2605:1816_1920x0_80_0_0_a305ce4874738e51e6f20dfc77013f25.jpg
https://ria.ru/20251002/putin-2046016253.html
https://ria.ru/20251002/putin-2046017956.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036014994_0:94:2605:2047_1920x0_80_0_0_83187ae45f79645f995517def0f089ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, дональд трамп, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", выступление путина на "валдае" — 2025
Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Выступление Путина на "Валдае" — 2025
Трамп не перебивал во время переговоров на Аляске, заявил Путин

Путин: Трамп внимательно слушал и не перебивал во время переговоров на Аляске

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп (справа) во время переговоров в узком составе на Аляске
Владимир Путин и Дональд Трамп (справа) во время переговоров в узком составе на Аляске - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Дональд Трамп (справа) во время переговоров в узком составе на Аляске. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп внимательно слушал и не перебивал во время переговоров, которые прошли на Аляске, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хочу повторить, это не просто так, какие-то приятные слова сказать. Мы беседовали, сколько там, часа полтора. Я высказывал свою позицию, он меня слушал внимательно, не перебивал. Я слушал его, тоже внимательно. Мы обменялись мнениями, вопросы сложные... Мы обсуждали, понимаете?" - сказал он на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Россия готова продолжать дискуссию с Трампом по Украине, заявил Путин
Вчера, 20:53
Лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита объявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов всё еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором указал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи на полях Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Трамп защищает интересы своей страны, заявил Путин
Вчера, 20:58
 
РоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Выступление Путина на "Валдае" — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала