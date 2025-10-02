Трамп не перебивал во время переговоров на Аляске, заявил Путин

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп внимательно слушал и не перебивал во время переговоров, которые прошли на Аляске, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хочу повторить, это не просто так, какие-то приятные слова сказать. Мы беседовали, сколько там, часа полтора. Я высказывал свою позицию, он меня слушал внимательно, не перебивал. Я слушал его, тоже внимательно. Мы обменялись мнениями, вопросы сложные... Мы обсуждали, понимаете?" - сказал он на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита объявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов всё еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором указал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.