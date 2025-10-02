Рейтинг@Mail.ru
20:51 02.10.2025
Путин оценил разговор с Трампом по Украине
Разговор с президентом США Дональдом Трампом по Украине - это уже хорошо, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
Путин оценил разговор с Трампом по Украине

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Разговор с президентом США Дональдом Трампом по Украине - это уже хорошо, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы там (на Аляске - ред.) не говорили с президентом Трампом практически ни о каких вопросах, даже о двусторонней повестке, говорили только о возможностях и способах урегулировании украинского кризиса. В целом, это уже хорошо", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Путин заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине
Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
