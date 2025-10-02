https://ria.ru/20251002/putin-2046015119.html
Путин оценил разговор с Трампом по Украине
Путин оценил разговор с Трампом по Украине - РИА Новости, 02.10.2025
Путин оценил разговор с Трампом по Украине
Разговор с президентом США Дональдом Трампом по Украине - это уже хорошо, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
Путин оценил разговор с Трампом по Украине
Путин назвал разговор с Трампом по Украине хорошим