https://ria.ru/20251002/putin-2046013615.html
Путин заявил, что Трамп комфортный собеседник
Путин заявил, что Трамп комфортный собеседник - РИА Новости, 02.10.2025
Путин заявил, что Трамп комфортный собеседник
Президент США Дональд Трамп любит немного эпатировать, но умеет и слушать, он комфортный собеседник, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T20:47:00+03:00
2025-10-02T20:47:00+03:00
2025-10-02T21:40:00+03:00
выступление путина на "валдае" — 2025
сша
россия
владимир путин
дональд трамп
международный дискуссионный клуб "валдай"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035701439_0:100:2884:1723_1920x0_80_0_0_404daede903487e814a78babeb75c789.jpg
СОЧИ, 2 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп любит немного эпатировать, но умеет и слушать, он комфортный собеседник, заявил президент России Владимир Путин."На мой взгляд, президент Трамп, мы знакомы с ним давно, он так любит и эпатировать немножко, мы все это видим, во всем мире это видят. Но он, в принципе, такой человек, который умеет слушать, как ни странно. Слушает, слышит, реагирует. То есть он, в принципе, такой комфортный собеседник, я бы сказал", — отметил Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" — объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20251002/putin-2045987774.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035701439_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_7858bea6186ce9e28bc544b61af11202.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выступление путина на "валдае" — 2025, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, международный дискуссионный клуб "валдай"
Выступление Путина на "Валдае" — 2025, США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Путин заявил, что Трамп комфортный собеседник
Путин заявил, что Трамп умеет слушать, и назвал его комфортным собеседником