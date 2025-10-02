https://ria.ru/20251002/putin-2046013615.html

Путин заявил, что Трамп комфортный собеседник

Путин заявил, что Трамп комфортный собеседник - РИА Новости, 02.10.2025

Путин заявил, что Трамп комфортный собеседник

Президент США Дональд Трамп любит немного эпатировать, но умеет и слушать, он комфортный собеседник, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025

выступление путина на "валдае" — 2025

СОЧИ, 2 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп любит немного эпатировать, но умеет и слушать, он комфортный собеседник, заявил президент России Владимир Путин."На мой взгляд, президент Трамп, мы знакомы с ним давно, он так любит и эпатировать немножко, мы все это видим, во всем мире это видят. Но он, в принципе, такой человек, который умеет слушать, как ни странно. Слушает, слышит, реагирует. То есть он, в принципе, такой комфортный собеседник, я бы сказал", — отметил Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" — объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>

