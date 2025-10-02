https://ria.ru/20251002/putin-2046009703.html
Европа продолжит скукоживаться, заявил Путин
Европа продолжит скукоживаться, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Европа продолжит скукоживаться, заявил Путин
Европа продолжит скукоживаться и затухать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T20:37:00+03:00
2025-10-02T20:37:00+03:00
2025-10-02T20:42:00+03:00
европа
россия
великий новгород
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045994406_172:0:3075:1633_1920x0_80_0_0_c78cf638bc360174203f7cca1f673ddc.jpg
https://ria.ru/20251002/putin-2046008105.html
европа
россия
великий новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045994406_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_f4453e31248eed6279db4ad05b3e847d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, россия, великий новгород, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", в мире
Европа, Россия, Великий Новгород, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", В мире
Европа продолжит скукоживаться, заявил Путин
Путин: Европа продолжит скукоживаться и затухать