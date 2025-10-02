Рейтинг@Mail.ru
Путин: Россия заработала около 800 миллионов долларов на продаже урана США - РИА Новости, 02.10.2025
20:25 02.10.2025 (обновлено: 20:37 02.10.2025)
Путин: Россия заработала около 800 миллионов долларов на продаже урана США
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Россия в прошлом году заработала около 800 миллионов долларов на продаже урана США, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"В прошлом году, я уже не помню в абсолютных величинах, даже в процентах, но помню, сколько мы заработали. Это было около 800 миллионов долларов. 750-760 миллионов долларов", - сказал глава государства.
