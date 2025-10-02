https://ria.ru/20251002/putin-2046004270.html
Путин прокомментировал попытки Запада контролировать все вокруг себя
Попытки Запада контролировать все вокруг себя вызывают перенапряжение и бьют по внутренней стабильности самих западных стран, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 02.10.2025
Путин прокомментировал попытки Запада контролировать все вокруг себя
