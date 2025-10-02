Путин прокомментировал попытки Запада контролировать все вокруг себя

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Попытки Запада контролировать все вокруг себя вызывают перенапряжение и бьют по внутренней стабильности самих западных стран, заявил президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, это напряжение "бьет по внутренней стабильности ... стран, которые пытаются играть эту роль грантов", поскольку у граждан этих стран возникает законный вопрос: "а зачем нам все это надо?"