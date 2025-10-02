https://ria.ru/20251002/putin-2046000193.html
Путин рассказал о контактах с ХАМАС
У России есть контакты с палестинским движением ХАМАС, важно, чтобы оно поддержало мирный план по Газе, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
россия
Путин заявил, что у России есть контакты с ХАМАС