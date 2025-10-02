https://ria.ru/20251002/putin-2045998727.html
Путин заявил, что любит Москву
Путин заявил, что любит Москву - РИА Новости, 02.10.2025
Путин заявил, что любит Москву
Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" на слова обозревателя RT Тары Рид, что западная пропаганда ошибалась,... РИА Новости, 02.10.2025
Путин заявил, что любит Москву
Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что любит Москву