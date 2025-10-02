Путин заявил, что любит Москву

Рейтинг@Mail.ru
20:07 02.10.2025 (обновлено: 20:22 02.10.2025)
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" на слова обозревателя RT Тары Рид, что западная пропаганда ошибалась, говоря о России, и что она любит Москву, ответил, что он тоже любит Москву.
"Я люблю Москву" - вы сказали. У нас много общего, потому что я тоже люблю Москву", - ответил президент.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин выступает на мероприятии в концертном зале Зарядье в Москве в честь Дня города - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Москва формирует особую атмосферу настроения, заявил Путин
Владимир ПутинМоскваРоссияМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
