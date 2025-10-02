https://ria.ru/20251002/putin-2045993214.html
Россия готова поддержать предложение США по Газе, заявил Путин
Россия готова поддержать предложение президента США Дональда Трампа по Газе, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Международного... РИА Новости, 02.10.2025
