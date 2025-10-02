Рейтинг@Mail.ru
Россия готова поддержать предложение США по Газе, заявил Путин
19:55 02.10.2025 (обновлено: 20:09 02.10.2025)
Россия готова поддержать предложение США по Газе, заявил Путин
выступление путина на "валдае" — 2025
россия
сша
израиль
владимир путин
дональд трамп
международный дискуссионный клуб "валдай"
сектор газа
выступление путина на "валдае" — 2025, россия, сша, израиль, владимир путин, дональд трамп, международный дискуссионный клуб "валдай", сектор газа
Россия готова поддержать предложение США по Газе, заявил Путин

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Россия готова поддержать предложение президента США Дональда Трампа по Газе, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Что касается предложений президента Трампа по Газе - вы знаете, наверное, будет неожиданно для вас, но в целом Россия его готова поддержать", - сказал Путин.
"Если, конечно, внимательно посмотреть на сделанные предложения, и если, конечно, это приведет к окончательной цели, о которой мы всегда говорили", - добавил он, уточнив, что Россия всегда выступала за создание двух государств: Израиля и Палестинского государства.
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин рассказал об отношениях с Трампом
Вчера, 19:45
 
