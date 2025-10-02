Путин заявил, что бойцы работают

https://ria.ru/20251002/putin-2045988851.html
Не хочу информировать противника, но уверяю, наши бойцы работают, заявил президент РФ Владимир Путин.
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Не хочу информировать противника, но уверяю, наши бойцы работают, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я не буду вдаваться в детали, в том числе, потому что не хочу информировать нашего противника, как ни странно это прозвучит. Что я имею в виду? У них неразбериха, они сами не понимают, что там происходит. Поэтому нам рассказывать, что происходит, дополнительно давать им информацию ни к чему. Но уверен, там наши ребята работают", - сказал он на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде
, недалеко от озера Валдай
.