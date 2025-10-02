https://ria.ru/20251002/putin-2045981973.html
Путин рассказал о попытках врагов разложить российское общество
Путин рассказал о попытках врагов разложить российское общество - РИА Новости, 02.10.2025
Путин рассказал о попытках врагов разложить российское общество
Противники не добиваются результата в своих попытках разложить российское общество, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
Путин рассказал о попытках врагов разложить российское общество
Путин: противники не добиваются результата в попытках разложить общество России