Путин рассказал о попытках врагов разложить российское общество

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Противники не добиваются результата в своих попытках разложить российское общество, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Несмотря на все попытки разложить наше российское общество изнутри, наши противники не добиваются никакого результата, а наоборот, эффект обратный ожидаемого получают", - сказал глава государства на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".