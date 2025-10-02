Рейтинг@Mail.ru
России не свойственно расистское отношение к другим странам, заявил Путин
02.10.2025
19:20 02.10.2025
России не свойственно расистское отношение к другим странам, заявил Путин
России не свойственно расистское отношение к другим странам, заявил Путин
2025-10-02T19:20:00+03:00
2025-10-02T19:20:00+03:00
2025-10-02T19:20
россия, великий новгород, валдай, владимир путин
Россия, Великий Новгород, Валдай, Владимир Путин
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. России никогда не было свойственно расистское отношение к другим странам, заявил президент России Владимир Путин.
"Нам никогда не было свойственно, России, такое расистское понимание проблем, отношение такое к другим народам, к другим культурам. Никогда не было свойственно России и никогда не будет", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин осудил попытки предписывать странам, что им делать
Россия, Великий Новгород, Валдай, Владимир Путин
 
 
