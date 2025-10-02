Человечество рискует оказаться лишним, заявил Путин

"Человечество рискует оказаться лишним в такой ситуации (в условиях меняющегося мира - ред.), просто наблюдателем за процессами, которыми она уже не в состоянии будет управлять. Что это, как не системный вызов для всех нас и возможность всем нам конструктивно работать вместе", - сказал глава государства.