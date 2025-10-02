Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал законным стремление стран обеспечить безопасность - РИА Новости, 02.10.2025
18:57 02.10.2025 (обновлено: 20:35 02.10.2025)
Путин назвал законным стремление стран обеспечить безопасность
Стремления всех стран обеспечить свою безопасность - законны, это касается и Украины, и России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
выступление путина на "валдае" — 2025
россия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
2025
Новости
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Стремления всех стран обеспечить свою безопасность - законны, это касается и Украины, и России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Стремление всех стран обеспечить безопасность и развитие - законны. Это, естественно, относится и к Украине, и к России, и ко всем нашим соседям", - заявил Путин во время выступления на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
