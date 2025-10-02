https://ria.ru/20251002/putin-2045962527.html
Путин назвал "блоковые" замашки анахронизмом
Путин назвал "блоковые" замашки анахронизмом - РИА Новости, 02.10.2025
Путин назвал "блоковые" замашки анахронизмом
"Блоковые" замашки в современном мире - это анахронизм, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T18:56:00+03:00
2025-10-02T18:56:00+03:00
2025-10-02T18:56:00+03:00
россия
великий новгород
валдай
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045959210_0:0:3125:1757_1920x0_80_0_0_e506eec965d0d0b57c191e7e99536e25.jpg
https://ria.ru/20251002/rossija-2045962218.html
россия
великий новгород
валдай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045959210_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5dde0f32a296dd15c61cfbef7ea76ca1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великий новгород, валдай, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", в мире
Россия, Великий Новгород, Валдай, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", В мире
Путин назвал "блоковые" замашки анахронизмом
Путин назвал блоковые замашки в современном мире анахронизмом