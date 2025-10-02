https://ria.ru/20251002/putin-2045960040.html
Путин призвал страны учитывать интересы друг друга при решении проблем
Путин призвал страны учитывать интересы друг друга при решении проблем
Странам придется учитывать мнения друг друга при решении проблем, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
