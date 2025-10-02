https://ria.ru/20251002/putin-2045958352.html
Путин назвал мир чрезвычайно комплексной системой
Путин назвал мир чрезвычайно комплексной системой - РИА Новости, 02.10.2025
Путин назвал мир чрезвычайно комплексной системой
Сегодняшний мир - это чрезвычайно комплексная, многоаспектная система, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T18:48:00+03:00
2025-10-02T18:48:00+03:00
2025-10-02T18:48:00+03:00
россия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
в мире
россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
Путин назвал мир чрезвычайно комплексной системой
Путин назвал мир чрезвычайно комплексной многоаспектной системой