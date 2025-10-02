Более 100 бизнесменов Приморья поучаствовали в финансовой конференции

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Более 100 представителей приморского бизнеса поучаствовали в конференции по финансовой грамотности, сообщает пресс-служба правительства региона.

Так, представители бизнеса получили от экспертов советы по вопросам минимизации налоговых рисков и профилактике нарушений в сфере финансов, обсудили функционирование экономики, стратегии сохранения накоплений и эффективные варианты их инвестирования

"Наша задача, чтобы предприниматели развивались. На сегодняшний день существует большое количество мер поддержки, это более 70 различных субсидий и грантов", – отметил министр экономического развития Приморского края Андрей Блохин, его слова приводит пресс-служба.

Гарантийный фонд намерен и дальше поддерживать бизнес-сообщество, в том числе через образовательные программы и коворкинги.