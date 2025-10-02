https://ria.ru/20251002/primore-2045831423.html
Более 100 бизнесменов Приморья поучаствовали в финансовой конференции
Более 100 бизнесменов Приморья поучаствовали в финансовой конференции - РИА Новости, 02.10.2025
Более 100 бизнесменов Приморья поучаствовали в финансовой конференции
Более 100 представителей приморского бизнеса поучаствовали в конференции по финансовой грамотности, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T13:08:00+03:00
2025-10-02T13:08:00+03:00
2025-10-02T13:08:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1984990899_663:0:4304:2048_1920x0_80_0_0_bc3b1ace0af05cbc99452017adda278a.jpg
https://ria.ru/20251002/zabaykale-2045812210.html
https://ria.ru/20251001/biznes-2045588905.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1984990899_1118:0:3849:2048_1920x0_80_0_0_78b0947fa07064bbc0399cdea7a3d48e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости
Твой бизнес, Твой бизнес – новости
Более 100 бизнесменов Приморья поучаствовали в финансовой конференции
Свыше 100 предпринимателей Приморья поучаствовали в финансовой конференции
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Более 100 представителей приморского бизнеса поучаствовали в конференции по финансовой грамотности, сообщает пресс-служба правительства региона.
Так, представители бизнеса получили от экспертов советы по вопросам минимизации налоговых рисков и профилактике нарушений в сфере финансов, обсудили функционирование экономики, стратегии сохранения накоплений и эффективные варианты их инвестирования
"Наша задача, чтобы предприниматели развивались. На сегодняшний день существует большое количество мер поддержки, это более 70 различных субсидий и грантов", – отметил министр экономического развития Приморского края Андрей Блохин, его слова приводит пресс-служба.
Гарантийный фонд намерен и дальше поддерживать бизнес-сообщество, в том числе через образовательные программы и коворкинги.
По словам исполнительного директора Гарантийного фонда приморского края Ксении Плетцер, подобные встречи и открытый диалог напрямую повлияют на устойчивость и рост бизнеса в регионе.