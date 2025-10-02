Рейтинг@Mail.ru
Более 100 бизнесменов Приморья поучаствовали в финансовой конференции - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
13:08 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/primore-2045831423.html
Более 100 бизнесменов Приморья поучаствовали в финансовой конференции
Более 100 бизнесменов Приморья поучаствовали в финансовой конференции - РИА Новости, 02.10.2025
Более 100 бизнесменов Приморья поучаствовали в финансовой конференции
Более 100 представителей приморского бизнеса поучаствовали в конференции по финансовой грамотности, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T13:08:00+03:00
2025-10-02T13:08:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1984990899_663:0:4304:2048_1920x0_80_0_0_bc3b1ace0af05cbc99452017adda278a.jpg
https://ria.ru/20251002/zabaykale-2045812210.html
https://ria.ru/20251001/biznes-2045588905.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1984990899_1118:0:3849:2048_1920x0_80_0_0_78b0947fa07064bbc0399cdea7a3d48e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости
Твой бизнес, Твой бизнес – новости
Более 100 бизнесменов Приморья поучаствовали в финансовой конференции

Свыше 100 предпринимателей Приморья поучаствовали в финансовой конференции

© iStock.com / mbbirdyКонференция
Конференция - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© iStock.com / mbbirdy
Конференция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Более 100 представителей приморского бизнеса поучаствовали в конференции по финансовой грамотности, сообщает пресс-служба правительства региона.
Так, представители бизнеса получили от экспертов советы по вопросам минимизации налоговых рисков и профилактике нарушений в сфере финансов, обсудили функционирование экономики, стратегии сохранения накоплений и эффективные варианты их инвестирования
Регионы России. Забайкалье - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Забайкалье получит 40 млн рублей на поддержку и развитие промышленности
Вчера, 11:53
"Наша задача, чтобы предприниматели развивались. На сегодняшний день существует большое количество мер поддержки, это более 70 различных субсидий и грантов", – отметил министр экономического развития Приморского края Андрей Блохин, его слова приводит пресс-служба.
Гарантийный фонд намерен и дальше поддерживать бизнес-сообщество, в том числе через образовательные программы и коворкинги.
По словам исполнительного директора Гарантийного фонда приморского края Ксении Плетцер, подобные встречи и открытый диалог напрямую повлияют на устойчивость и рост бизнеса в регионе.
Владелица малого бизнеса работает с документами - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Малый и средний бизнес Томской области получил 106 льготных займов
1 октября, 11:46
 
Твой бизнесТвой бизнес – новости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала