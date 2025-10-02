https://ria.ru/20251002/pozitsiya-2045917202.html
У Киева абстрактная позиция относительно урегулирования, заявил Песков
У Киева абстрактная позиция относительно урегулирования, заявил Песков - РИА Новости, 02.10.2025
У Киева абстрактная позиция относительно урегулирования, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позицию киевского режима относительно урегулирования абстрактной. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T16:49:00+03:00
2025-10-02T16:49:00+03:00
2025-10-02T16:54:00+03:00
киев
россия
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg
https://ria.ru/20251002/situatsiya-2045918152.html
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9db777df38554f5b97ee307296cfe811.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, россия, дмитрий песков, в мире
Киев, Россия, Дмитрий Песков, В мире
У Киева абстрактная позиция относительно урегулирования, заявил Песков
Песков назвал абстрактной позицию киевского режима относительно урегулирования