https://ria.ru/20251002/pogranichniki-2045917640.html
Польских пограничников напугал российский катер в Балтийском море
Польских пограничников напугал российский катер в Балтийском море - РИА Новости, 02.10.2025
Польских пограничников напугал российский катер в Балтийском море
Польских пограничников испугал российский катер в Балтийском море, сообщила журналистам пресс-секретарь министерства внутренних дел и администрации республики... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T16:50:00+03:00
2025-10-02T16:50:00+03:00
2025-10-02T16:50:00+03:00
в мире
балтийское море
польша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/15/1904362324_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_4950a882ed42d59480101dcb701833fd.jpg
https://ria.ru/20250928/polsha-2044856776.html
https://ria.ru/20250925/polsha-2044280169.html
балтийское море
польша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/15/1904362324_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_22a996bee3afca252fb44ab431b0d3c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, балтийское море, польша, россия
В мире, Балтийское море, Польша, Россия
Польских пограничников напугал российский катер в Балтийском море
Галецкая: польские пограничники испугались российского катера в Балтийском море
ВАРШАВА, 2 окт – РИА Новости. Польских пограничников испугал российский катер в Балтийском море, сообщила журналистам пресс-секретарь министерства внутренних дел и администрации республики Каролина Галецкая.
"Вчера утром пограничная стража заметила российский катер. Он плыл с российского направления. Он находился очень близко, около 300 метров, к газопроводу, через который газ с добывающей платформы поступает на сушу", - сказала Галецкая.
Она отметила, что польские пограничники связались с катером по радио, и он не стал задерживаться возле польского газопровода.
"Судно выполнило распоряжение немедленно оставить район трубопровода. Все закончилось безопасно", - сказала пресс-секретарь.
При этом она отказалась отвечать на вопрос, о каком месте и каком газопроводе идет речь.
По этому поводу в Варшаве
была организована специальная пресс-конференция, на которой присутствовал также пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши
Яцек Добжиньский.