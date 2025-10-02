Польских пограничников напугал российский катер в Балтийском море

ВАРШАВА, 2 окт – РИА Новости. Польских пограничников испугал российский катер в Балтийском море, сообщила журналистам пресс-секретарь министерства внутренних дел и администрации республики Каролина Галецкая.

"Вчера утром пограничная стража заметила российский катер. Он плыл с российского направления. Он находился очень близко, около 300 метров, к газопроводу, через который газ с добывающей платформы поступает на сушу", - сказала Галецкая.

Она отметила, что польские пограничники связались с катером по радио, и он не стал задерживаться возле польского газопровода.

"Судно выполнило распоряжение немедленно оставить район трубопровода. Все закончилось безопасно", - сказала пресс-секретарь.

При этом она отказалась отвечать на вопрос, о каком месте и каком газопроводе идет речь.