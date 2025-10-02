Рейтинг@Mail.ru
Польских пограничников напугал российский катер в Балтийском море - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:50 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/pogranichniki-2045917640.html
Польских пограничников напугал российский катер в Балтийском море
Польских пограничников напугал российский катер в Балтийском море - РИА Новости, 02.10.2025
Польских пограничников напугал российский катер в Балтийском море
Польских пограничников испугал российский катер в Балтийском море, сообщила журналистам пресс-секретарь министерства внутренних дел и администрации республики... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T16:50:00+03:00
2025-10-02T16:50:00+03:00
в мире
балтийское море
польша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/15/1904362324_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_4950a882ed42d59480101dcb701833fd.jpg
https://ria.ru/20250928/polsha-2044856776.html
https://ria.ru/20250925/polsha-2044280169.html
балтийское море
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/15/1904362324_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_22a996bee3afca252fb44ab431b0d3c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, балтийское море, польша, россия
В мире, Балтийское море, Польша, Россия
Польских пограничников напугал российский катер в Балтийском море

Галецкая: польские пограничники испугались российского катера в Балтийском море

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкРоссийский катер в Балтийском море
Российский катер в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
Российский катер в Балтийском море. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 2 окт – РИА Новости. Польских пограничников испугал российский катер в Балтийском море, сообщила журналистам пресс-секретарь министерства внутренних дел и администрации республики Каролина Галецкая.
"Вчера утром пограничная стража заметила российский катер. Он плыл с российского направления. Он находился очень близко, около 300 метров, к газопроводу, через который газ с добывающей платформы поступает на сушу", - сказала Галецкая.
Пара истребителей F-16 ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Польша подняла в небо истребители из-за якобы активности России на Украине
28 сентября, 06:49
Она отметила, что польские пограничники связались с катером по радио, и он не стал задерживаться возле польского газопровода.
"Судно выполнило распоряжение немедленно оставить район трубопровода. Все закончилось безопасно", - сказала пресс-секретарь.
При этом она отказалась отвечать на вопрос, о каком месте и каком газопроводе идет речь.
По этому поводу в Варшаве была организована специальная пресс-конференция, на которой присутствовал также пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский.
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
В Польше выступили с призывом из-за России
25 сентября, 13:50
 
В миреБалтийское мореПольшаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала