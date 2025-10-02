Рейтинг@Mail.ru
18:11 02.10.2025 (обновлено: 18:25 02.10.2025)
Европейцы всячески поощряют Киев на неразговорчивость, заявил Песков
Европейцы всячески поощряют Киев на неразговорчивость, заявил Песков
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Европейцы всячески поощряют Киев на неразговорчивость и отсутствие диалога по урегулирования ситуации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"Европейцы всячески поощряют Киевский режим на неразговорчивость и на отсутствие диалога", - сказал Песков журналистам.
"Катастрофический прецедент": в Европе запаниковали из-за плана по Украине
Дмитрий ПесковКиевРоссия
 
 
