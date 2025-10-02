Рейтинг@Mail.ru
Россия сейчас пытается обеспечить интересы будущих поколений, заявил Песков
18:04 02.10.2025 (обновлено: 18:23 02.10.2025)
Россия сейчас пытается обеспечить интересы будущих поколений, заявил Песков
Россия сейчас пытается обеспечить интересы будущих поколений, заявил Песков - РИА Новости, 02.10.2025
Россия сейчас пытается обеспечить интересы будущих поколений, заявил Песков
Россия сейчас пытается обеспечить интересы будущих поколений, так как никто не захотел обсуждать эти вопросы за столом переговоров, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.10.2025
2025
Россия сейчас пытается обеспечить интересы будущих поколений, заявил Песков

Песков: Россия сейчас пытается обеспечить интересы будущих поколений

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Россия сейчас пытается обеспечить интересы будущих поколений, так как никто не захотел обсуждать эти вопросы за столом переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия пытается решить свои интересы и сохранить интересы будущего поколения. Потому что никто не хотел об этом разговаривать за столом переговоров. Но это проблема европейцев, не нас", - сказал Песков журналистам.
