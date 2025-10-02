https://ria.ru/20251002/peskov-2045938773.html
Песков заявил, что Россия сохраняет открытость к переговорам
Россия продолжает специальную военную операцию и сохраняет открытость к переговорам, завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.10.2025
Песков: Россия продолжает СВО и сохраняет открытость к переговорам
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Россия продолжает специальную военную операцию и сохраняет открытость к переговорам, завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"С одной стороны, на фоне всего этого мы продолжаем специальную военную операцию, но с другой стороны, мы сохраняем открытость к переговорам, к решению всех наших проблем путем переговоров, и продолжаем поддерживать миротворческие усилия президента Соединенных Штатов", - сказал он "Известиям".