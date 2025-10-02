https://ria.ru/20251002/peskov-2045935845.html
Песков оценил ситуацию в Республике Сербской
Песков оценил ситуацию в Республике Сербской - РИА Новости, 02.10.2025
Песков оценил ситуацию в Республике Сербской
Россия считает, что ситуация в Республике Сербской Боснии и Герцеговины по-прежнему очень напряженная, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T17:56:00+03:00
2025-10-02T17:56:00+03:00
2025-10-02T18:08:00+03:00
республика сербская
россия
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg
https://ria.ru/20250910/shoygu-2040938544.html
республика сербская
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9db777df38554f5b97ee307296cfe811.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика сербская, россия, дмитрий песков, в мире
Республика Сербская, Россия, Дмитрий Песков, В мире
Песков оценил ситуацию в Республике Сербской
Песков: ситуация в Республике Сербской остается очень напряженной