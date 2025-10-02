В Госдуме предложили закрепить право молодых педагогов на подъемные

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову с предложением закрепить право молодых педагогов на получение "подъемных" на федеральном уровне: 100 тысяч рублей в первый год работы, 150 тысяч рублей - во второй и 200 тысяч рублей в третий год, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Прошу Вас, уважаемый Сергей Сергеевич, рассмотреть целесообразность введения выплаты "подъемных" для молодых педагогов, заключивших трудовой договор минимум на три года, а также представить позицию Министерства просвещения Российской Федерации по данному вопросу", - сказано в обращении.

Отмечается, что для получения выплаты педагог должен будет впервые получить высшее или среднее профессиональное образование и в течение года трудоустроиться в образовательную организацию, а также заключить трудовой договор минимум на три года. Уточняется, что важно предусмотреть механизм, при котором в случае увольнения до истечения трех лет неотработанная выплата должна быть возвращена в полном объеме.

В документе Лантратова напомнила о том, что в некоторых субъектах РФ существуют выплаты так называемых "подъемных" молодым педагогам, направленных на помощь молодому специалисту в обустройстве жизни и быта после окончания университета и в первое время после трудоустройства.

Она рассказала, что как правило, для получения выплаты молодые специалисты должны соответствовать следующим критериям: возраст до 35 лет, трудоустройство педагогом в образовательное учреждение в год окончания учебы и заключение трудового договора не менее чем на три года.

При этом, как уточнила депутат, размеры и условия выплаты "подъемных" значительно варьируются в разных регионах и муниципалитетах страны, в результате чего возникает несправедливая ситуация, когда поддержка педагогов зависит от места их проживания, тогда, очевидно, что в поддержке и мотивации молодой специалист нуждается вне зависимости от нахождения в том или ином субъекте.

Предлагаемая инициатива, по мнению Лантратовой, поможет молодым педагогам облегчить первичное обустройство, включая аренду жилья, ремонт, оплату жилищно-коммунальных услуг, проезд на работу и другие расходы, связанные с социальной адаптацией и интеграцией на новом месте жизни и работы.