Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили закрепить право молодых педагогов на подъемные - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:08 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/pedagogi-2045750312.html
В Госдуме предложили закрепить право молодых педагогов на подъемные
В Госдуме предложили закрепить право молодых педагогов на подъемные - РИА Новости, 02.10.2025
В Госдуме предложили закрепить право молодых педагогов на подъемные
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение главе Минпросвещения РФ Сергею... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T01:08:00+03:00
2025-10-02T01:08:00+03:00
общество
россия
яна лантратова
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914104055_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e252808010008a060928eaa7536a3634.jpg
https://ria.ru/20250930/gosduma-2045269274.html
https://ria.ru/20250827/gosduma-2037762168.html
https://ria.ru/20250916/minprosveschenie-2042131718.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914104055_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_d3bb4a51a3f586bf4cfc06d46139ab3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, яна лантратова, госдума рф
Общество, Россия, Яна Лантратова, Госдума РФ
В Госдуме предложили закрепить право молодых педагогов на подъемные

Депутат Лантратова предложила закрепить право молодых педагогов на подъемные

© РИА Новости / Игорь РуссакУчитель в пустом классе
Учитель в пустом классе - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Игорь Руссак
Учитель в пустом классе . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову с предложением закрепить право молодых педагогов на получение "подъемных" на федеральном уровне: 100 тысяч рублей в первый год работы, 150 тысяч рублей - во второй и 200 тысяч рублей в третий год, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу Вас, уважаемый Сергей Сергеевич, рассмотреть целесообразность введения выплаты "подъемных" для молодых педагогов, заключивших трудовой договор минимум на три года, а также представить позицию Министерства просвещения Российской Федерации по данному вопросу", - сказано в обращении.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
В Госдуме предложили ввести ежегодную выплату для педагогов ко Дню учителя
30 сентября, 01:49
Отмечается, что для получения выплаты педагог должен будет впервые получить высшее или среднее профессиональное образование и в течение года трудоустроиться в образовательную организацию, а также заключить трудовой договор минимум на три года. Уточняется, что важно предусмотреть механизм, при котором в случае увольнения до истечения трех лет неотработанная выплата должна быть возвращена в полном объеме.
В документе Лантратова напомнила о том, что в некоторых субъектах РФ существуют выплаты так называемых "подъемных" молодым педагогам, направленных на помощь молодому специалисту в обустройстве жизни и быта после окончания университета и в первое время после трудоустройства.
Она рассказала, что как правило, для получения выплаты молодые специалисты должны соответствовать следующим критериям: возраст до 35 лет, трудоустройство педагогом в образовательное учреждение в год окончания учебы и заключение трудового договора не менее чем на три года.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
В ГД предложили ввести ежегодную выплату учителям к 1 сентября
27 августа, 01:06
При этом, как уточнила депутат, размеры и условия выплаты "подъемных" значительно варьируются в разных регионах и муниципалитетах страны, в результате чего возникает несправедливая ситуация, когда поддержка педагогов зависит от места их проживания, тогда, очевидно, что в поддержке и мотивации молодой специалист нуждается вне зависимости от нахождения в том или ином субъекте.
Предлагаемая инициатива, по мнению Лантратовой, поможет молодым педагогам облегчить первичное обустройство, включая аренду жилья, ремонт, оплату жилищно-коммунальных услуг, проезд на работу и другие расходы, связанные с социальной адаптацией и интеграцией на новом месте жизни и работы.
Кроме того, по ее словам, такая мера поддержки поможет устранить региональное неравенство в вопросе поддержки молодых педагогов, поддержать их в первое время после начала трудовой деятельности, а также в перспективе сделать более привлекательным трудоустройство выпускников-педагогов в государственные образовательные учреждения страны.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Глава Минпросвещения допустил повышение зарплаты учителей
16 сентября, 02:40
 
ОбществоРоссияЯна ЛантратоваГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала