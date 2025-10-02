Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: в Зюзине завершают монтаж фасадов в доме реновации - РИА Новости, 02.10.2025
10:52 02.10.2025
Овчинский: в Зюзине завершают монтаж фасадов в доме реновации
Овчинский: в Зюзине завершают монтаж фасадов в доме реновации
В районе Зюзино в Москве завершают монтаж фасадов в доме, возводимом по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 02.10.2025
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
москва
москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: в Зюзине завершают монтаж фасадов в доме реновации

Овчинский: в Зюзине завершают монтаж фасадов в возводимом по реновации доме

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политикиМинистр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики
Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В районе Зюзино в Москве завершают монтаж фасадов в доме, возводимом по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Он уточнил, что трехсекционный жилой комплекс общей площадью более 30 тысяч квадратных метров, рассчитанный на 282 квартиры, возводят на участке площадью свыше 1,5 гектара на Херсонской улице. Он находится на месте ранее расселенного дома.
"Жилая площадь новостройки превысит 17 тысяч квадратных метров. В квартирах будет готовая улучшенная отделка, что позволит жителям переехать в них сразу, не тратя время на дополнительный ремонт", – цитирует Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
По его словам, сейчас на объекте завершается устройство фасада (при помощи префаб-технологий), ведется кладка внутренних перегородок, также идут отделочные работы и монтаж инженерных систем.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
