Овчинский: в Зюзине завершают монтаж фасадов в доме реновации
2 окт 2025
Овчинский: в Зюзине завершают монтаж фасадов в доме реновации
В районе Зюзино в Москве завершают монтаж фасадов в доме, возводимом по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В районе Зюзино в Москве завершают монтаж фасадов в доме, возводимом по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Он уточнил, что трехсекционный жилой комплекс общей площадью более 30 тысяч квадратных метров, рассчитанный на 282 квартиры, возводят на участке площадью свыше 1,5 гектара на Херсонской улице. Он находится на месте ранее расселенного дома.
"Жилая площадь новостройки превысит 17 тысяч квадратных метров. В квартирах будет готовая улучшенная отделка, что позволит жителям переехать в них сразу, не тратя время на дополнительный ремонт", – цитирует Овчинского
пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
По его словам, сейчас на объекте завершается устройство фасада (при помощи префаб-технологий), ведется кладка внутренних перегородок, также идут отделочные работы и монтаж инженерных систем.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.