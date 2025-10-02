Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с Си Цзиньпином восстановление отношений России и США - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:03 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/otnosheniya-2046019918.html
Путин обсудил с Си Цзиньпином восстановление отношений России и США
Путин обсудил с Си Цзиньпином восстановление отношений России и США - РИА Новости, 02.10.2025
Путин обсудил с Си Цзиньпином восстановление отношений России и США
Председатель КНР Си Цзиньпин сказал, что его страна приветствует восстановление российско-американских отношений, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T21:03:00+03:00
2025-10-02T21:03:00+03:00
в мире
китай
россия
владимир путин
си цзиньпин
международный дискуссионный клуб "валдай"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015745699_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_5132e2e60ebc6882048474f2577236be.jpg
https://ria.ru/20251002/putin-2046016814.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015745699_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_2db652e403bba9ebf3e5e7ccc1377126.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, Китай, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Путин обсудил с Си Цзиньпином восстановление отношений России и США

Путин: Си Цзиньпин приветствовал восстановление отношений с США

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин сказал, что его страна приветствует восстановление российско-американских отношений, сообщил президент России Владимир Путин.
"Он так и сказал... причем не на публику сказал, а когда мы с ним вдвоем разговаривали: "Мы приветствуем в Китае восстановление и нормализацию российско-американских отношений. И если от нас что-то зависит, будем всячески этому способствовать", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин заявил о низком уровне отношений России и США
Вчера, 20:55
 
В миреКитайРоссияВладимир ПутинСи ЦзиньпинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала