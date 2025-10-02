https://ria.ru/20251002/otnosheniya-2046019918.html
Путин обсудил с Си Цзиньпином восстановление отношений России и США
Путин обсудил с Си Цзиньпином восстановление отношений России и США
Путин обсудил с Си Цзиньпином восстановление отношений России и США
Председатель КНР Си Цзиньпин сказал, что его страна приветствует восстановление российско-американских отношений, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
Путин обсудил с Си Цзиньпином восстановление отношений России и США
Путин: Си Цзиньпин приветствовал восстановление отношений с США