Экс-депутата Мосгордумы обвинили в распространении фейков об армии
09:17 02.10.2025 (обновлено: 09:39 02.10.2025)
Экс-депутата Мосгордумы обвинили в распространении фейков об армии
Экс-депутата Мосгордумы обвинили в распространении фейков об армии
Экс-депутата Мосгордумы обвинили в распространении фейков об армии

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Экс-депутату Мосгордумы Максиму Круглову предъявлено обвинение о распространении фейков об армии, на допросе вину он не признал, сообщили РИА Новости ГСУ СК России по Москве.
По данным правоохранителей, фигурант в апреле 2022 года публично распространил в открытом доступе для неограниченного круга лиц в Telegram-канале под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях ВC РФ против мирного населения Украины.
"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве Максиму Круглову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)", - говорится в сообщении.
Круглов задержан, "в ходе допроса вину он не признал", отметили в главке.
